Путинское мороженое, Хабиб и пилот Юсупов в Сочи попали в шоу Урганта

В шоу «Вечерний Ургант» 9 сентября показали пародию на покупку кубанского мороженого Владимиром Путиным и полет на авиатренажере над Сочи вместе с пилотом Дамиром Юсуповым

Пародия на покупку мороженого Путиным

Новый выпуск шоу «Вечерний Ургант» начался с того, что телеведущий Иван Ургант в роли президента России Владимира Путина вместе с Александром Гудковым в роли президента Турции Реджепа Эрдогана подошли к прилавку с мороженым. Продавщицу сыграл телеведущий Дмитрий Хрусталев, надевший для этого форму и парик.

Хрусталев предложил Урганту и Гудкову краснодарское и вологодское мороженое, а когда те попытались расплатиться пятитысячной купюрой ответил: «Ой, денег не надо. До вас мужчина был и все оплатил».

После этого Ургант сказал «продавщице», что ее лицо ему знакомо, и спросил, не видел ли он ее где-то раньше. В ответ Хрусталев встал по стойке смирно и ответил: «Никак нет».

Эта пародия телеведущих отсылает к недавнему случаю, когда Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 купил себе кубанского мороженого, угостил им президента Турции, а на сдачу предложил угощение всем желающим. Тогда СМИ заметили, что глава государства уже покупал такое мороженое у той же продавщицы на том же авиасалоне, только два года назад. На следующий день стало известно, что женщина, продавшая президенту мороженое, куда-то исчезла.