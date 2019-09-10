Путинское мороженое, Хабиб и пилот Юсупов в Сочи попали в шоу Урганта
В шоу «Вечерний Ургант» 9 сентября показали пародию на покупку кубанского мороженого Владимиром Путиным и полет на авиатренажере над Сочи вместе с пилотом Дамиром Юсуповым
Пародия на покупку мороженого Путиным
Новый выпуск шоу «Вечерний Ургант» начался с того, что телеведущий Иван Ургант в роли президента России Владимира Путина вместе с Александром Гудковым в роли президента Турции Реджепа Эрдогана подошли к прилавку с мороженым. Продавщицу сыграл телеведущий Дмитрий Хрусталев, надевший для этого форму и парик.
Хрусталев предложил Урганту и Гудкову краснодарское и вологодское мороженое, а когда те попытались расплатиться пятитысячной купюрой ответил: «Ой, денег не надо. До вас мужчина был и все оплатил».
После этого Ургант сказал «продавщице», что ее лицо ему знакомо, и спросил, не видел ли он ее где-то раньше. В ответ Хрусталев встал по стойке смирно и ответил: «Никак нет».
Эта пародия телеведущих отсылает к недавнему случаю, когда Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 купил себе кубанского мороженого, угостил им президента Турции, а на сдачу предложил угощение всем желающим. Тогда СМИ заметили, что глава государства уже покупал такое мороженое у той же продавщицы на том же авиасалоне, только два года назад. На следующий день стало известно, что женщина, продавшая президенту мороженое, куда-то исчезла.
Шутка про Хабиба Нурмагомедова и финал US Open
В каждом новом выпуске Иван Ургант клеит на ноутбук смешную фотографию, связанную со значимыми событиями конкретного периода. В этот раз на компьютере оказался коллаж с бойцом Хабибом Нурмагомедовым с теннисной ракеткой в руках. По словам телеведущего, у российского теннисиста Даниила Медведева не хватило физических сил, чтобы обыграть в финале US Open Рафаэля Надаля. По мнению Урганта, Нурмагомедов, 7 сентября ставший чемпионом UFC, точно смог бы расправиться с Надалем.
Полет на авиатренажере над Сочи с пилотом Дамиром Юсуповым
Гостями нового выпуска «Вечернего Урганта» также стал пилот, посадивший пассажирский лайнер в кукурузном поле, Дамир Юсупов и американская певица Билли Айлиш.
Юсупов рассказал Урганту историю, как финал хоккейного матча на Олимпийских играх 2018 года между сборными России и Германии выпал на середину его полета из Сочи в Самару. Так как на борту нет интернета, после победы российской команды пилоты объявили результаты по громкой связи. Радость пассажиров летчики услышали несмотря на гул двигателей лайнера.
Позже в шоу показали полет Урганта на авиатренажере вместе с Юсуповым. По плану телеведущий выступил в роли второго пилота: они вылетели из аэропорта Адлера, сделали несколько кругов над Черным морем и вернулись. Во время полета телеведущий рассказывал о своих ощущениях от управления самолетом и просил Юсупова поделиться своим опытом.
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