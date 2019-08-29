Женщина, продавшая Путину мороженое, куда-то исчезла
Журналист МК не нашел на авиасалоне МАКС продавщицу, которая дважды продала мороженое президенту России Владимиру Путину
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Президент России Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС-2019 27 августа купил себе кубанского мороженого, угостил им президента Турции, а на сдачу предложил угощение всем желающим. СМИ заметили, что глава государства уже покупал такое мороженое у той же продавщицы на том же авиасалоне, только два года назад. За это время стаканчик подорожал на 10 рублей.
На следующий день журналист «Московского комсомольца» приехал на МАКС, чтобы найти киоск с мороженым, в котором Путин дважды покупал угощение. Однако на том месте витрины уже не было. Тогда корреспондент обошел весь авиасалон, однако никто из продавцов не знал, у кого именно президент покупал мороженое.
Кроме того, мороженое той марки, что купил президент, на авиасалоне вообще не продается. Другие продавщицы рассказали журналисту, что в день приезда Путина и Эрдогана часть выставки оцепили, а посторонних вывели. Президентов сопровождали 50-70 охранников.
Как сообщали Юга.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, действительно ли у одной и той же продавщицы Путин купил мороженое.
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