Сенсации не случилось. Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Последним на данный момент победителем какого-либо турнира «Большого шлема» из России является Марат Сафин. Он выигрывал Australian Open в далеком 2005 году. С тех пор победителей турниров такого уровня среди россиян не было. Кстати, Сафин выигрывал и US Open. Это был его первый из двух «Шлемов». Спустя 14 лет шанс выиграть турнир появился у другого российского теннисиста.

К финалу US Open 2019 года добрались именитый испанец Рафа Надаль и 23-летний россиянин Даниил Медведев. Для Надаля этот сезон получился одним из лучших в карьере: в 10-ти из 11-ти турниров, которые Рафа провел в этом году, он доходил до полуфинала. До матча с Медведевым у Надаля было 27 побед в 28 матчах. Он проиграл лишь Федереру в полуфинале «Уимблдона». Что касается Медведева, то для россиянина этот год не менее феноменален: за три недели он играл в трех финалах турниров. И это несмотря на травмы паха, плеча и бедра.

Ничего неожиданного для Медведева в начале финального матча не случилось. Рафаэль начал сильно, ошеломляющим напором, пытаясь сломать россиянина сразу, в дебюте. Неожиданностью можно назвать ответ Даниила, который попытался перетянуть одеяло инициативы на себя. Даже повел в дебюте 2:1. Хотя, если говорить по существу, то Надаль — первый соперник на турнире, который был явно сильней Медведева. Все предыдущие в классе, все-таки, уступали. Даже в победу Григора Димитрова над Даниилом в полуфинале верилось с трудом.

В итоге, первый сет россиянин проиграл со счетом 5:7. Казалось бы, испанец добился своего: сломал Медведева в первом сете. Второй и третий сеты должны были стать уже делом техники, и второй из них подтвердил это предположение, закончившись со счетом 3:6 пользу Надаля. Хотя, стоит отдать должное Медведеву, который и в нем бился за каждый гейм. В третьем сете россиянин уперся, и одолел Рафаэля на тройном сетболе — 7:6. Теперь уже хотелось надеяться на психологическое преимущество нашего теннисиста. И оно появилось: четвертый сет остался за Медведевым — 6:4. Пятый, решающий сет, начался «на качелях». Медведев захватил преимущество в один гейм, а Рафа оказался в роли догоняющего. Но ему, все же, удалось переломить ситуацию в пятом гейме — 6:4 в пользу испанца.

Победил опыт. Стоит отметить феноменальные форхенды испанца и выходы к сетке, которые он умудрился производить практически не ошибаясь именно в этом матче. Но, как известно, любой соперник делает ровно столько, сколько позволяет оппонент. Финал стал, несомненно, украшением турнира и одной из самых красивых игр сезона. Сенсации не случилось. В последних 20-ти матчах с представителями России Надаль не уступил ни разу.

Теперь, после победы на US Open, на счету Рафаэля Надаля 19 титулов «Большого шлема». У рекордсмена по количеству «Шлемов» Роджера Федерера их 20. Ну, а Даниил Медведев может довольствоваться тем, что поднялся с пятого на четвертое место в мировом рейтинге. Стоит также добавить, что Медведев отобрался на финальный турнир ATP. Россиян там не было уже 10 лет.