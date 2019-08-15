Из-за загоревшегося двигателя пилот посадил в поле самолет, летевший из Москвы в Симферополь
В Раменском Московской области, в районе деревни Рыбаки, 15 августа в поле экстренно сел самолет А321, летевший в Симферополь
Самолет компании «Уральские авиалинии» вылетел из Жуковского в Симферополь. Но пилот принял решение посадить лайнер из-за пожара в двигателе. Он совершил жесткую посадку в Жуковском и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Спасателям сообщили о происшествии в 6:20. Через 20 минут пожарные приехали на место ЧП и установили, что открытого горения нет. Однако было задымление правого двигателя.
На борту находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров, из которых шестеро детей. Всех людей эвакуировали. Погибших нет, передает RT.
Двигатель охладили. Разрушений и розлива топлива нет. К работам привлекали 71 человека и 23 спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» рассказали порталу Юга.ру, что при вылете из аэропорта в двигатели самолета попало много птиц.
В Росавиации уточнили, что лайнер столкнулся со стаей чаек и сел с убранными шасси в кукурузном поле на расстоянии 1 км от влетно-посадочной полосы. В ведомстве добавили, что на борту пожара не было, сообщает РИА «Новости».
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