Из-за загоревшегося двигателя пилот посадил в поле самолет, летевший из Москвы в Симферополь

В Раменском Московской области, в районе деревни Рыбаки, 15 августа в поле экстренно сел самолет А321, летевший в Симферополь

Самолет компании «Уральские авиалинии» вылетел из Жуковского в Симферополь. Но пилот принял решение посадить лайнер из-за пожара в двигателе. Он совершил жесткую посадку в Жуковском и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Спасателям сообщили о происшествии в 6:20. Через 20 минут пожарные приехали на место ЧП и установили, что открытого горения нет. Однако было задымление правого двигателя.

На борту находились 7 членов экипажа и 226 пассажиров, из которых шестеро детей. Всех людей эвакуировали. Погибших нет, передает RT.

Двигатель охладили. Разрушений и розлива топлива нет. К работам привлекали 71 человека и 23 спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.