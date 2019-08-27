Путин снова купил кубанское мороженое. Снова на авиасалоне. У той же продавщицы
Президент Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС вновь купил себе кубанского мороженого, а также угостил им президента Турции и министров
Путин уже второй раз угощается на авиасалоне одним и тем же мороженым — производства Кореновского молочного комбината, которое считает самым лучшим в стране.
Если сравнить записи с МАКС-2017 и МАКС-2019, видно, что президент к тому же покупает его у одной и той же продавщицы. В прошлый раз он попросил оплатить покупку главу «Ростеха» Сергея Чемезова. В этом году Путин расплатился сам, угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, а на сдачу предложил мороженое всем желающим, передает «ТВ Центр».
РИА «Новости» отмечают, что за эти два года стаканчик подорожал на 10 рублей.
Международный авиакосмический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. Путин старается участвовать в каждом — с 1999 года он пропустил открытие лишь однажды, в 2013 году. «Интерфакс» отмечает, что самым ожидаемым для фото и тележурналистов моментом пребывания президента является покупка мороженого.
Эдроган прибыл на авиасалон, чтобы провести переговоры с Путиным и, вероятно, обсудить возможную закупку истребителей и очередную поставку компонентов зенитных ракет.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.