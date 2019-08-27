Путин снова купил кубанское мороженое. Снова на авиасалоне. У той же продавщицы

Президент Владимир Путин на авиационно-космическом салоне МАКС вновь купил себе кубанского мороженого, а также угостил им президента Турции и министров

Путин уже второй раз угощается на авиасалоне одним и тем же мороженым — производства Кореновского молочного комбината, которое считает самым лучшим в стране.

Если сравнить записи с МАКС-2017 и МАКС-2019, видно, что президент к тому же покупает его у одной и той же продавщицы. В прошлый раз он попросил оплатить покупку главу «Ростеха» Сергея Чемезова. В этом году Путин расплатился сам, угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана, а на сдачу предложил мороженое всем желающим, передает «ТВ Центр».

РИА «Новости» отмечают, что за эти два года стаканчик подорожал на 10 рублей.