Песков усомнился, действительно ли у одной и той же продавщицы Путин купил мороженое

Краснодарский край, Вся Россия

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 августа прокомментировал сообщение о женщине, которая продала Владимиру Путину мороженое на авиасалоне

Путин 27 августа на авиационно-космическом салоне МАКС купил себе мороженое производства Кореновского молочного комбината, которое считает самым лучшим в стране. Также он угостил им президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министров. Кубанское мороженое он уже ел на МАКС-2017. В СМИ предположили, что глава государства купил его у той же самой продавщицы.

Песков заявил, что не знает, была ли это одна и та же женщина.

«Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что этот вопрос нужно адресовывать не к представителям администрации президента, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин Дмитрий Песков Еда

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