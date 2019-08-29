Песков усомнился, действительно ли у одной и той же продавщицы Путин купил мороженое

Путин 27 августа на авиационно-космическом салоне МАКС купил себе мороженое производства Кореновского молочного комбината, которое считает самым лучшим в стране . Также он угостил им президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министров. Кубанское мороженое он уже ел на МАКС-2017. В СМИ предположили, что глава государства купил его у той же самой продавщицы.

Песков заявил, что не знает, была ли это одна и та же женщина.

«Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействуются. И те, кто занимается торговлей мороженым, тоже», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что этот вопрос нужно адресовывать не к представителям администрации президента, сообщает РИА «Новости».