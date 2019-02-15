Ургант снял пародию на поющих в самолете Ткачева и Дворковича

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Российский телеведущий Иван Ургант снял видео, пародирующее поющих в самолете бывших чиновников

В видеоролике снялись ведущие Александр Гудков и Алла Михеева. Они поют песню «Ах, судьба, моя судьба» в гримерной. Ургант пародировал экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Гудков — бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, Михеева — бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.

В конце ролика Ургант поднимает тост и говорит: «За наше юмористическое лобби»

Пародию показали 14 февраля перед передачей «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Как сообщали Юга.ру, в интернете 13 февраля появилось видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники Александр Ткачев, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева в салоне самолета подпевают песне «Ах, судьба, моя судьба», которую исполняет Кубанский казачий хор.

Александр Ткачев Телевидение Чиновники
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