Ургант снял пародию на поющих в самолете Ткачева и Дворковича

Российский телеведущий Иван Ургант снял видео, пародирующее поющих в самолете бывших чиновников

В видеоролике снялись ведущие Александр Гудков и Алла Михеева. Они поют песню «Ах, судьба, моя судьба» в гримерной. Ургант пародировал экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Гудков — бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, Михеева — бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.

В конце ролика Ургант поднимает тост и говорит: «За наше юмористическое лобби».

Пародию показали 14 февраля перед передачей «Вечерний Ургант» на Первом канале.