Ургант снял пародию на поющих в самолете Ткачева и Дворковича
Российский телеведущий Иван Ургант снял видео, пародирующее поющих в самолете бывших чиновников
В видеоролике снялись ведущие Александр Гудков и Алла Михеева. Они поют песню «Ах, судьба, моя судьба» в гримерной. Ургант пародировал экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Гудков — бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, Михеева — бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.
В конце ролика Ургант поднимает тост и говорит: «За наше юмористическое лобби».
Пародию показали 14 февраля перед передачей «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Как сообщали Юга.ру, в интернете 13 февраля появилось видео, на котором бывшие высокопоставленные чиновники Александр Ткачев, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова и экс-руководитель протокола правительства РФ Марина Ентальцева в салоне самолета подпевают песне «Ах, судьба, моя судьба», которую исполняет Кубанский казачий хор.
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