Глава Псебая, где подростки убили многодетную мать, ушел в отставку

Глава Псебайского городского поселения Павел Жарков 21 мая по собственному желанию покинул свой пост

На сессии местного совета депутатов было принято решение о досрочной отставке Жаркова, сообщает газета «Предгорье» .

22 мая исполняющим обязанности главы Псебая станет Алексей Букин, который ранее занимал должность заместителя главы поселения. Павел Жарков руководил Псебаем с 2009 года.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая в Псебае произошло убийство 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего подростка, который сознался в содеянном. Он рассказал, что провожал женщину из кафе. Оба они были пьяны, между ними произошла ссора, во время которой юноша ударил знакомую камнем по голове, задушил, спрятал тело и скрылся.

Так как травм на теле погибшей было больше описанных задержанным, следствие назначило судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. В соцсетях появились сообщения о том, что женщину могла убить банда подростков.

18 мая в Псебае задержали второго подозреваемого в убийстве. Выяснилось, что после убийства молодые люди совершили в отношении женщины иные насильственные действия сексуального характера.

Накануне 16-летнему и 20-летнему жителям поселка предъявили обвинение в жестоком убийстве.