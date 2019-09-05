Бугазскую косу под Анапой могут закрыть для виндсерферов и кайтбордеров. Это одно из главных мест их тренировок

Бугазскую косу под Анапой планируют включить в природоохранную зону, что может помешать виндсерферам и кайтбордерам тренироваться

Где находится Бугазская коса? Это длинная, 12-километровая полоса суши (в основном песок и битая ракушка) между анапской станицей Благовещенской и поселком Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края. С одной ее стороны — Кизилташский лиман, с другой — Черное море. Здесь отдыхают люди в палатках, спортсмены и любители единения с природой. С 1995 года это все — территория ландшафтного заказника «Благовещенская коса».

Почему там тренируются кайтеры и виндсерферы? Там отличный ветер, как раз такой, какой нужен этим спортсменам — с воды на сушу. С одной стороны — мелководный лиман, отличное место для тренировок новичков, с другой — море, куда иногда выходят профессионалы. До недавнего времени на Бугазской косе работали кайт-школы, регулярно проходили соревнования. С 2007 года несколько лет подряд на косе даже проводили большой фестиваль музыки и спорта любителей кайтинга. Кстати, это олимпийский вид спорта!

Что вообще происходит? Власти хотят включить территорию косы в границы природного парка «Анапская пересыпь». Это 43 км от Анапы до мыса Железный Рог на Таманском полуострове — более 30 га. В этом случае коса получит статус особо охраняемой природной территории регионального значения. В 2016 году Бугазскую косу уже планировали включить в состав этого парка, однако дело до этого так и не дошло. В апреле 2019 года министерство природных ресурсов края и Кубанский государственный аграрный университет заключили госконтракт, по которому подготовят материалы с описанием того, каким образом можно будет использовать природоохранные участки. Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, ссылаясь на региональное минприроды.

С изменением статуса появятся некоторые запреты. В пресс-службе администрации края уточнили, что территорию предлагают разделить на особо охраняемую, природоохранную, агрохозяйственную и рекреационную зоны. В природоохранной запретят туристические стоянки, палаточные лагеря, спортивные площадки, аттракционы. Нельзя будет проводить массовые спортивные и зрелищные мероприятия. Под ограничение попадут туристические маршруты. Если Бугазская коса попадает в особо охраняемую зону — ее нельзя будет использовать для туристических услуг. Запретят также движение и пребывание плавательных средств, используемых для занятий серфингом, виндсерфингом, кайтсерфингом. Ограничение будет действовать также на прилегающих к ней водных участках шириной в 100 метров. Исключением будет только акватория Черного моря. В отличие от мелководного лимана, где в случае сильного ветра или других сложностей можно остановиться и вернуться к берегу, тренировки на море могут быть опасны для непрофессиональных спортсменов. Все, что можно будет здесь проводить, — индивидуальные пешие прогулки и экскурсии без посещения островов в лиманах Цокур, Кизилташский, Бугазский и Витязевский, а также косы Голенькой. Туда пустят только представителей контрольных и надзорных органов и ученых после согласования с властью.

Почему обеспокоены спортсмены? Виндсерфинг (катание на парусной доске) и кайтбординг (движение по поверхности воды с помощью управляемого воздушного змея — кайта) войдут в программу Олимпийских игр — 2024 во Франции. На Бугазской косе для подготовки к Играм тренируются спортсмены со всей страны. Президент краевой федерации кайтинга и вейкбординга Константин Бобовик 28 августа написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что подходящим местом для тренировок после запрета останется зона рекреации. Но это маленькая часть, на которой расположены гостиницы и участок косы, большая часть которого уже находится в аренде людей, которые долгое время собирали плату за въезд.



«Если спот закроют, там больше не покататься. А Блага [так называют отдыхающие станицу Благовещенскую и косу — Юга.ру] — идеальное кайтовое место, мекка отечественного кайтбординга, признанная одним из лучших спотов топ-райдерами со всего мира», — написал он.

Кто должен принять решение о включение Бугазской косы в особо охраняемую территорию? 5 сентября в Анапе проходят слушания по определению границ «Анапской пересыпи». На мероприятие пригласили представителей общественных организаций, спортсменов, местных жителей. Им предложат ознакомиться с проектом «Анапской пересыпи». После этого итоги слушаний и предложения участников должна оценить экспертная комиссия государственной экологической экспертизы.