На Бугазской косе под Анапой снесут 57 нелегальных объектов
В анапской станице Благовещенской на пляже Бугазской косы в марте начали сносить нелегальные постройки
Специалисты управления муниципального контроля выявили 57 нелегальных объектов на пляже. По каждому они подготовили документы и направили их на рассмотрение в Межведомственную комиссию, которая вынесла решение о сносе. По решению комиссии незаконные объекты будут демонтированы.
На данный момент снесли уже около 10 построек. Одна из них — школа по кайтсерфингу, у которой был договор аренды на восемь участков. Он истек, но арендаторы не стали самостоятельно разбирать конструкции, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Анапы.
Бугазская коса находится на территории ландшафтного заказника «Благовещенская коса», созданного в 1995 году, и относится к особо охраняемым природным территориям.
Напомним, помимо незаконных построек в Анапе на протяжении нескольких лет существовала проблема со въездом на Бугазскую косу. В 2016 году суд запретил брать деньги за проезд на косу и устанавливать там шлагбаумы. На следующий день после того, как приставы демонтировали КПП, на его месте поставили зонт, а вместо шлагбаума растянули цепочку. Предприниматель продолжал зарабатывать все лето.
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В мае 2017 года кайтеры пожаловались на арендатора земли, который выгнал их с косы. В ситуацию с въездом на Бугазскую косу вмешался губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Мэр Анапы Сергей Сергеев с полицией и приставами приехал на косу, после чего КПП был демонтирован.
К декабрю 2017 года мэрия Анапы подготовила проект устройства территории на Бугазской косе, который запретит въезд автомобилей. Причиной такого решения стало ухудшение экологической ситуации на этом участке. Планировалось, что отдыхающие будут оставлять машины на парковке и добираться к месту отдыха на электромобилях.
Кто это сделает и за какие деньги?
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