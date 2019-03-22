На Бугазской косе под Анапой снесут 57 нелегальных объектов

В анапской станице Благовещенской на пляже Бугазской косы в марте начали сносить нелегальные постройки

Специалисты управления муниципального контроля выявили 57 нелегальных объектов на пляже. По каждому они подготовили документы и направили их на рассмотрение в Межведомственную комиссию, которая вынесла решение о сносе. По решению комиссии незаконные объекты будут демонтированы. На данный момент снесли уже около 10 построек. Одна из них — школа по кайтсерфингу, у которой был договор аренды на восемь участков. Он истек, но арендаторы не стали самостоятельно разбирать конструкции, сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Анапы.

Бугазская коса находится на территории ландшафтного заказника «Благовещенская коса», созданного в 1995 году, и относится к особо охраняемым природным территориям.

Напомним, помимо незаконных построек в Анапе на протяжении нескольких лет существовала проблема со въездом на Бугазскую косу. В 2016 году суд запретил брать деньги за проезд на косу и устанавливать там шлагбаумы. На следующий день после того, как приставы демонтировали КПП, на его месте поставили зонт, а вместо шлагбаума растянули цепочку. Предприниматель продолжал зарабатывать все лето.