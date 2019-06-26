Серфинг и скалолазание включили в программу олимпийских игр — 2024

Международный олимпийский комитет предварительно включил в программу Игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, четыре новых вида спорта

«Все четыре вида спорта полностью соответствуют олимпийской повестке дня 2020 года, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической», — сказал президент МОК Томас Бах.

В программу включены брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Такое решение приняли 25 июня на 134-й сессии МОК, пишет RT .

Брейк-данс вошел в программу летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. Скалолазание, серфинг и скейтбординг должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио, сообщили в пресс-службе МОК.

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.