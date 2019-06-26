Серфинг и скалолазание включили в программу олимпийских игр — 2024

В мире

Распечатать

Международный олимпийский комитет предварительно включил в программу Игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, четыре новых вида спорта

В программу включены брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Такое решение приняли 25 июня на 134-й сессии МОК, пишет RT.

«Все четыре вида спорта полностью соответствуют олимпийской повестке дня 2020 года, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической», — сказал президент МОК Томас Бах.

Читайте также:

Брейк-данс вошел в программу летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. Скалолазание, серфинг и скейтбординг должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио, сообщили в пресс-службе МОК.

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.

Как сообщали Юга.ру, в июне Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее за год увеличилось число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов
СК завел уголовное дело из-за отравления водой жителей поселка Краснодарского
В России школьникам хотят разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ
Серфинг и скалолазание включили в программу олимпийских игр — 2024
Ольга Наумова уволилась с поста гендиректора «Магнита»
Водитель автобуса, который врезался в ограждение в Сочи, отвлекся на телефон

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале