Серфинг и скалолазание включили в программу олимпийских игр — 2024
Международный олимпийский комитет предварительно включил в программу Игр, которые пройдут летом 2024 года в Париже, четыре новых вида спорта
В программу включены брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг. Такое решение приняли 25 июня на 134-й сессии МОК, пишет RT.
«Все четыре вида спорта полностью соответствуют олимпийской повестке дня 2020 года, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической», — сказал президент МОК Томас Бах.
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Брейк-данс вошел в программу летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году. Скалолазание, серфинг и скейтбординг должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио, сообщили в пресс-службе МОК.
Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.
Как сообщали Юга.ру, в июне Милан и Кортина-д'Ампеццо получили право на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
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