Мэр Анапы предупредил кайтеров и виндсерферов, что они не смогут въехать на Бугазскую косу

Глава Анапы Юрий Поляков 5 мая обсудил со спортсменами и руководителями кайт- и серфшкол организацию отдыха и занятия экстремальными видами спорта на Бугазской косе

Поляков подчеркнул, что въезд для автотранспорта на косу будет закрыт, так как она является особо охраняемой природной территорией. Кроме того, подчеркнул он, никаких построек на Бугазской косе не будет — возведенные за последние годы некапитальные объекты демонтированы управлением муниципального контроля, так как не имели никакой разрешительной документации.

«Мы не против спорта и отдыха, но на машинах туда никто заезжать не будет. Нужно цивилизованное и экологически приемлемое решение», — призвал мэр курорта.

Присутствовавшие на встрече отметили, что это первый за 11 лет диалог с властью, и поблагодарили за нее. Они отметили, что все спортсмены поддерживают заботу об экологии и понимают, чем обусловлено решение закрыть въезд. При этом спортсмены сказали, что оборудование для занятия кайтсерфингом и виндсерфингом очень тяжелое и они озабочены тем, как его доставлять до палаточного лагеря.

Поляков ответил, что вопрос об организации трансфера будет обсуждаться — в том числе с краевой администрацией. Следующую встречу со спортсменами он наметил на вторую половину мая, после праздников, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.