Женщина бросила младенца в больнице на Кубани

В одной из больниц Усть-Лабинского района 31 августа оставили новорожденного ребенка

В полицию поступило сообщение о том, что в коридоре больницы женщина бросила люльку с девочкой.

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых женщина с переносной люлькой заходит в помещение медучреждения, оставляет люльку на кушетке и спешно уходит.

Личность и местонахождение женщины, а также другие обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту оставления младенца в больнице назначена проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СР РФ по Краснодарскому краю.

Медики осмотрели девочку и установили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным «Туподара», младенцу было около двух часов от роду.