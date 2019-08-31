Женщина бросила младенца в больнице на Кубани

Краснодарский край

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В одной из больниц Усть-Лабинского района 31 августа оставили новорожденного ребенка

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В полицию поступило сообщение о том, что в коридоре больницы женщина бросила люльку с девочкой. 

В соцсетях опубликовали записи с камер видеонаблюдения, на которых женщина с переносной люлькой заходит в помещение медучреждения, оставляет люльку на кушетке и спешно уходит. 

Личность и местонахождение женщины, а также другие обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту оставления младенца в больнице назначена проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СР РФ по Краснодарскому краю.

Медики осмотрели девочку и установили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным «Туподара», младенцу было около двух часов от роду.

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Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях, когда взрослые бросают своих детей. Так, в июне 2017 года в Краснодаре женщина родила на улице ребенка и ушла, оставив его. Ее признали вменяемой. В июне 2019 года также в краевом центре женщина не сумела положить младенца в бэби-бокс и бросила его в ближайшем дворе. На нее собирались завести уголовное дело.

Помимо младенцев, жители Краснодарского края бросали более взрослых детей. Только за последние несколько месяцев произошло два таких случая: в Апшеронске в мае женщина из-за сложной жизненной ситуации оставила двухлетнего сына на дороге. В Белореченске жительница Адыгеи оставила в кафе дочь, потому что ее отец, гражданин африканской республики, финансово не помогает содержать ребенка.

Дети Следственный комитет Усть-Лабинский район

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