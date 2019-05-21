В Апшеронске женщина бросила на дороге своего двухлетнего сына
В Апшеронске 17 мая женщина оставила на дороге своего маленького ребенка
Очевидцы сообщили в полицию о том, что на улице Пушкина на проезжей части гравийной дороги без взрослых находится маленький мальчик. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 26-летняя местная жительница оставила сына на улице из-за сложной жизненной ситуации. При этом ребенку меньше двух лет.
Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Мальчика поместили в больницу города, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, 10 мая девятилетний Богдан Кривко вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. В тот же день о его исчезновении сообщили в правоохранительные органы, началась доследственная проверка. На следующий день СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Мальчика все еще ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и правоохранительные органы.
Граждан, обладающих информацией о том, где ребенок, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(86169) 3-07-01 или 02.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.