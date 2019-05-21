В Апшеронске женщина бросила на дороге своего двухлетнего сына

Очевидцы сообщили в полицию о том, что на улице Пушкина на проезжей части гравийной дороги без взрослых находится маленький мальчик. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 26-летняя местная жительница оставила сына на улице из-за сложной жизненной ситуации. При этом ребенку меньше двух лет.

Против женщины возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Мальчика поместили в больницу города, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.