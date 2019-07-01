В Краснодаре полиция нашла женщину, которая бросила новорожденного сына на улице

Краснодарские полицейские нашли женщину, которая не справилась с бэби-боксом и бросила ребенка на улице

В отделе полиции 32-летняя краснодарка рассказала, что решила оставить сына в одном из бэби-боксов города. Однако она не смогла его открыть и бросила ребенка во дворе на улице Ленина.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ей грозит до одного года лишения свободы.

Новорожденный мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.