В Краснодаре полиция нашла женщину, которая бросила новорожденного сына на улице

Краснодарский край

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Краснодарские полицейские нашли женщину, которая не справилась с бэби-боксом и бросила ребенка на улице

В отделе полиции 32-летняя краснодарка рассказала, что решила оставить сына в одном из бэби-боксов города. Однако она не смогла его открыть и бросила ребенка во дворе на улице Ленина.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Ей грозит до одного года лишения свободы.

Новорожденный мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 25 июня жители дома на улице Ленина нашли во дворе новорожденного мальчика.

Дети Краснодар Полиция
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