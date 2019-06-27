В Краснодаре женщина бросила новорожденного во дворе, не сумев положить его бэби-бокс
Полиция Краснодара разыскивает женщину, у которой не получилось положить ребенка в бэби-бокс, и она оставила его в ближайшем дворе
Новорожденного мальчика 25 июня обнаружили жители дома по улице Ленина. Они отнесли его в ближайший роддом.
«Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что неустановленная до настоящего времени женщина безуспешно попыталась положить ребенка в бэби-бокс роддома на улице Седина, после чего оставила его в ближайшем дворе», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Сейчас ребенок находится в медучреждении, его здоровью ничто не угрожает.
Женщину разыскивает полиция. Ее действия могут быть квалифицированы как оставление ребенка в опасности, за что предусматривается уголовная ответственность.
Тех, кто обладает сведениями о ее личности или местонахождении просят сообщить по телефонам: 8(999)437-84-94 или 8(861)255-78-66.
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