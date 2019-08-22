Появилось новое видео перестрелки в Краснодаре. На нем мужчина с автоматом ногами добивает лежачего

В сети в ночь на 22 августа появились новые кадры с перестрелкой в Краснодаре, на которых вооруженный мужчина бьет лежащего на земле пострадавшего

Ночью 21 августа на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой группа молодых людей устроила перестрелку. От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана. Участников конфликта — двух уроженцев Чечни и еще нескольких человек — объявили в розыск. Позже стало известно, что по делу задержали несколько подозреваемых. Произошедшее власти назвали бытовым конфликтом.

В день конфликта очевидцы выложили в сети несколько видеозаписей. Позже опубликовали записи с камеры видеонаблюдения. В ночь на 22 августа в интернете появилось новое, ранее не опубликованное видео.

На кадрах видно, как группа молодых людей убегает по Ставропольской за угол на улицу Вишняковой, за ними бегут другие участники конфликта. Всего на видео около 15 мужчин, один из них с предметом, похожим на автомат. В какой-то момент стрельба прекратилась, часть людей скрылась за углом.

Ближе к концу видео видно, как на земле лежит мужчина. Когда выстрелы прекратились, участник потасовки вернулся к нему, чтобы помочь встать, но в этот момент из-за угла выбежал вооруженный человек. После этого мужчина, который пытался забрать пострадавшего, убежал, а человек с оружием подошел к лежащему и несколько раз ударил его ногой. Через несколько секунд рядом остановилась белая Lada Priora, из которой выбежали несколько молодых людей и оттолкнули мужчину с оружием от беззащитного человека. Тогда он прекратил бить пострадавшего, побежал в сторону спрятавшихся людей и снова начал стрелять.