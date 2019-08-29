Суд на Кубани вернул матери ребенка, которого отец держал на цепи
Белореченский районный суд 28 августа ограничил родительские права местного жителя, который посадил на цепь своего сына
В селе Великовечном Белореченского района 18 июля мужчина отвел 10-летнего сына в сарай, обмотал вокруг его шеи цепь и привязал к ножке шкафа. После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой отправился в перинатальный центр Краснодара. О случае узнали местные жители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Прокуратура Краснодарского края собиралась обратиться в суд и потребовать лишить отца родительских прав. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что семья пострадавшего мальчика не состояла на учете как неблагополучная.
Мажчина в разводе с настоящей матерью мальчика. Суд в 2016 году постановил, что ребенок будет жить с отцом. Мать мальчика все это время жила в Апшеронском районе. Она заявила, что после решения суда бывший муж запретил ей общаться с сыном, но судебного запрета на это не было. Она пыталась обращаться в органы опеки и прокуратуру, но там отвечали, что не могут воздействовать на отца ребенка.
После случая с цепью житель Белореченского района заявил, что не возражает, если ребенка будет воспитывать его мать. Также он объяснил своего поведение по отношению к сыну. По его словам, он был вынужден посадить сына на цепь. В тот день у его жены начались роды и семье нужно было уехать в Краснодар, но в машине не осталось места для старшего сына.
Белореченский районный суд ограничил мужчину в родительских правах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Мать мальчика пояснила, что суд потребовал ограничить общение отца с сыном и назначил алименты на содержание ребенка. По ее словам, состояние мальчика улучшилось. Ребенка она собирается забрать к себе на следующей неделе. Женщина добавила, что с мальчиком все хорошо и 1 сентября он пойдет в школу.
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