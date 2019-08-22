На Кубани мать мальчика, которого отец посадил на цепь, хочет через суд забрать сына

Что произошло? В селе Великовечном Белореченского района 18 июля 46‑летний местный житель отвел 10-летнего сына в сарай, обмотал вокруг его шеи цепь и с помощью замка привязал ее к ножке стеллажа. После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой поехал в перинатальный центр Краснодара.

Как стало известно о случившемся? Когда родственники уехали, мальчик освободился и убежал из сарая. Он пришел в магазин недалеко от дома и рассказал продавцам о произошедшем. Они вызвали полицию.

Зачем отец посадил сына на цепь? После того как об этом случае узнала общественность, мужчина признал вину и заявил, что был вынужден так поступить: у его супруги начались роды, семье нужно было ехать в Краснодар, но в машине не осталось места для старшего сына. При этом, по словам мужчины, он планировал вернуться домой в течение двух часов. [Расстояние от села Великовечного до Краснодара — 84 км, путь занимает больше часа — Юга.ру.]

Почему мать мальчика позволила так поступить с сыном? Беременная женщина — не родная мать мальчика. Семья пострадавшего ребенка не состояла на учете как неблагополучная. Его родители разведены, и в 2016 году суд решил, что ребенок будет жить с отцом.

Где была родная мать? Она живет в Апшеронском районе. По словам женщины, после решения суда бывший супруг запретил ей общаться с сыном, хотя судебного запрета на это не было. Она пыталась обращаться в органы опеки и прокуратуру, но там отвечали, что не могут воздействовать на отца ребенка в решении этого вопроса.

Как теперь родители думают делить мальчика? После случившегося отец заявил, что не возражает, если ребенка отдадут матери. Однако, по его словам, за шесть лет она ни разу не интересовалась судьбой сына. Женщина собирается забрать ребенка себе. Она подала иск в Белореченский районный суд Краснодарского края об определении места жительства мальчика. Как сообщил ТАСС, она положительно характеризуется администрацией Кубанского сельского поселения Апшеронского района.

Что грозит отцу ребенка? Прокуратура Краснодарского края намеревалась обратиться в суд и потребовать лишить отца родительских прав. Следком возбудил уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.