СК показал сарай, в котором мужчина держал на цепи сына в Белореченском районе
Следственный комитет России 23 июля опубликовал видео осмотра двора в Белореченском районе, где мужчина держал на цепи десятилетнего сына
Ролик опубликовали на ютуб-канале Следственного комитета РФ. В нем показали дом и двор, где живет мужчина со своей семьей. На кадрах виден деревянный сарай, в котором предположительно мужчина привязал ребенка цепью, а также кухня. Кроме того, следователи показали цепь с замками.
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Как сообщали Юга.ру, 46-летний житель села Великовечного 18 июля привязал своего десятилетнего сына цепью в сарае, после чего повез жену в перинатальный центр Краснодара. Ребенок освободился, убежал и рассказал о случившемся продавцам в магазине. Против мужчины возбудили уголовное дело. Прокуратура Краснодарского края хочет обратиться в суд и потребовать лишить родительских прав отца.
Выяснилось, что мужчина с матерью этого ребенка в разводе. О случившемся женщине уже сообщили, теперь психологи помогают мальчику выстроить с ней отношения.
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