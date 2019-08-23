Двух мужчин на байдарках унесло в море в Крыму

Крым

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В Крыму 22 августа спасли двух мужчин на каяках, которых ветром унесло в Черное море

Что произошло? В 11:30 в районе бухты Капсель, недалеко от Судака, поднялся ветер, и двух туристов, которые плыли на каяках, стало относить в море. На помощь вызвали спасателей.

Что такое каяк и как себя вести на нем в море? Каяк — это одно-, двух- или трехместная лодка, в России его чаще называют байдаркой. Современные каяки используют в водном туризме для плавания по бурным рекам, озерам или морям. На каяке нельзя плыть в пьяном состоянии. Экипаж лодки должен находиться в спасательных жилетах. Пользоваться байдаркой могут только люди, умеющие плавать. Отправляясь даже в короткое плавание, нужно узнать прогноз погоды, в том числе силу и направление ветра.

Ветер опасен не только для отдыхающих, которые плавают на байдарках. Так, в Анапе периодически вводят запрет на купание в море на надувных матрасах и катамаранах. Однако туристы часто нарушают это ограничение. 5 июня в Анапе мужчину на катамаране унесло в море, спасателям удалось вытащить его на берег. Через десять дней пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге. В середине августа спасли туристов, которые, несмотря на запрет, отправились кататься на катамаранах в море. 

Что стало с туристами, которых на каяке унесло в море? Спасатели отправились к ним на катере и подняли мужчин вместе с лодками на борт. Туристов доставили на берег, с ними провели беседу о правилах поведения на воде. Также им рассказали, как правильно плавать на байдарках и каяках, сообщили 23 августа в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Какие еще происшествия на воде были в Крыму этим летом? В Ялте в августе Двое мужчин на гидроцикле сбили 48-летнюю женщину на SUP-серфе. В Алуште в июле катер наехал на купавшегося в море 48-летнего мужчину, в результате ему отрезало ногу. В августе за неделю у берегов Крыма погибли два дайвера.

Крым Курорты и туризм МЧС Происшествия Черное море

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