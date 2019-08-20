В Анапе пятый раз за месяц запретили купаться на надувных кругах
В Анапе 20 августа снова запретили выходить в море на надувных плавсредствах и катамаранах
На курорте ожидается усиление отжимного северо-восточного ветра. Из-за этого нельзя будет купаться в море на матрасах и кругах, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
По данным сайта Windfinder, который показывает направление ветра, на курорте 20 августа порывы ветра могут достигать 4-7 м/c, он будет дуть в сторону моря. По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, температура морской воды в Анапе составляет 21 °С.
В Анапе с начала летнего сезона неоднократно вводили запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах. Это необходимо, чтобы не допустить несчастных случаев во время непогоды. Как сообщали Юга.ру, 6 июня мужчину на катамаране унесло в море, спасателям удалось вытащить его на берег. 15 июня на курорте пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.
Читайте также
Интервью с продюсером Ильей Островским
Как работают активные протезы и что нужно, чтобы получить их бесплатно
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.