В Анапе пятый раз за месяц запретили купаться на надувных кругах

Краснодарский край

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В Анапе 20 августа снова запретили выходить в море на надувных плавсредствах и катамаранах

Отжимный ветер — ветер, уносящий суда и правсредства от берега в море. Его порывы опасны тем, что могут быстро отнести человека далеко от суши.

Отжимный ветер — ветер, уносящий суда и правсредства от берега в море. Его порывы опасны тем, что могут быстро отнести человека далеко от суши.

На курорте ожидается усиление отжимного северо-восточного ветра. Из-за этого нельзя будет купаться в море на матрасах и кругах, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

По данным сайта Windfinder, который показывает направление ветра, на курорте 20 августа порывы ветра могут достигать 4-7 м/c, он будет дуть в сторону моря. По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, температура морской воды в Анапе составляет 21 °С.

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В Анапе с начала летнего сезона неоднократно вводили запрет на купание на надувных матрасах и катамаранах. Это необходимо, чтобы не допустить несчастных случаев во время непогоды. Как сообщали Юга.ру, 6 июня мужчину на катамаране унесло в море, спасателям удалось вытащить его на берег. 15 июня на курорте пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.

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