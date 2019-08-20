В Анапе пятый раз за месяц запретили купаться на надувных кругах

В Анапе 20 августа снова запретили выходить в море на надувных плавсредствах и катамаранах

На курорте ожидается усиление отжимного северо-восточного ветра. Из-за этого нельзя будет купаться в море на матрасах и кругах, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.