В Анапе четверых туристов на катамаране ветром унесло в море

Краснодарский край

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В Анапе 20 августа спасли туристов, которые, несмотря на запрет, отправились кататься на катамаранах в море

В 16:40 спасателям сообщили о том, что четверых туристов унесло в море. 

В этот день в Анапе действовал запрет на купание в море на надувных матрасах и катамаранах. Это пятое ограничение за месяц. Запрет ввели из-за отжимного ветра, который дует с суши в сторону моря и способен уносить далеко от берега людей и плавательные средства.

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Несмотря на запрет, четверо отдыхающих отправились кататься на катамаране. Отжимным ветром их стало относить в море. Катамаран оказался неисправным, что усугубило ситуацию и мужчины не смогли самостоятельно вернуться на сушу. Прибывашие на место спасатели помогли туристам добраться до берега, сообщили на странице «МБУ "Служба Спасения" г. Анапа» в инстаграме. 

Это не первый случай, когда жители и гости курорта нарушают запрет на купание с плавсредствами. Так, например, 5 июня в Анапе мужчину на катамаране унесло в море. Спасателям удалось вытащить его на берег. Через десять дней пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.

Анапа Курорты и туризм Черное море

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