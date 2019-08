В Анапе четверых туристов на катамаране ветром унесло в море

View this post on Instagram

Сообщение о терпящих бедствие на воде сотрудники АСП "Благовещенская" получили сегодня в 16.40. Несмотря на запрет, четверо самонадеянных туристов отправились кататься на катамаране. Неисправное судно и сильный отжимной ветер не позволяли им вернуться назад. Благодаря оперативно оказанной помощи спасателей, "заплыв" завершился благополучно.