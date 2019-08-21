В Анапе четверых туристов на катамаране ветром унесло в море

В Анапе 20 августа спасли туристов, которые, несмотря на запрет, отправились кататься на катамаранах в море

В 16:40 спасателям сообщили о том, что четверых туристов унесло в море.

В этот день в Анапе действовал запрет на купание в море на надувных матрасах и катамаранах. Это пятое ограничение за месяц. Запрет ввели из-за отжимного ветра, который дует с суши в сторону моря и способен уносить далеко от берега людей и плавательные средства.

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Несмотря на запрет, четверо отдыхающих отправились кататься на катамаране. Отжимным ветром их стало относить в море. Катамаран оказался неисправным, что усугубило ситуацию и мужчины не смогли самостоятельно вернуться на сушу. Прибывашие на место спасатели помогли туристам добраться до берега, сообщили на странице «МБУ "Служба Спасения" г. Анапа» в инстаграме.