В Анапе мужчину на катамаране унесло в море

В Анапе 5 июня спасатели помогли мужчине, которого унесло в море на катамаране

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Об этом в своем инстаграме рассказала пресс-служба анапской «Службы спасения». «Жаждующие водных развлечений туристы игнорируют предупреждения об опасности. Сегодня помощь спасателей понадобилась мужчине, унесенному отжимным ветром в открытое море на катамаране», — говорится в сообщении. Спасатели помогли мужчине и с помощью троса вытянули плавсредство на берег.