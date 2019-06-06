В Анапе мужчину на катамаране унесло в море

Краснодарский край

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В Анапе 5 июня спасатели помогли мужчине, которого унесло в море на катамаране

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Об этом в своем инстаграме рассказала пресс-служба анапской «Службы спасения».

«Жаждующие водных развлечений туристы игнорируют предупреждения об опасности. Сегодня помощь спасателей понадобилась мужчине, унесенному отжимным ветром в открытое море на катамаране», — говорится в сообщении.

Спасатели помогли мужчине и с помощью троса вытянули плавсредство на берег.

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Как писали Юга.ру, в мае 2018 года в Геленджике двое мужчин 18 часов дрейфовали на матрасе в 20 км от берега. В итоге их спасли с помощью вертолета.

Анапа Происшествия Черное море
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