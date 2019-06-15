В Анапе пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге

Отдыхающего в Анапе с семьей пятилетнего мальчика из Ростовской области унесло в море на надувном круге

Семья отдыхала на пляже в районе реки Анапки. Ребенок купался с кругом на мелководье под присмотром бабушки. Она отвлеклась на разговор с мамой мальчика и, по ее словам, через минуту они потеряли его из вида.

Самостоятельные поиски не дали результата, и мать ребенка обратилась за помощью в полицию. Ребенка нашли на пляже в районе санатория «Золотой берег», в удалении около 3 километров от места, где отдыхала семья.

«Найденный ребенок здоров, невредим и передан матери. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, материалы в отношении матери ребенка будут направлены в администрацию Анапы для решения вопроса о привлечения к ответственности за нарушение закона о мерах по профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.