В Анапе пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге
Отдыхающего в Анапе с семьей пятилетнего мальчика из Ростовской области унесло в море на надувном круге
Семья отдыхала на пляже в районе реки Анапки. Ребенок купался с кругом на мелководье под присмотром бабушки. Она отвлеклась на разговор с мамой мальчика и, по ее словам, через минуту они потеряли его из вида.
Самостоятельные поиски не дали результата, и мать ребенка обратилась за помощью в полицию. Ребенка нашли на пляже в районе санатория «Золотой берег», в удалении около 3 километров от места, где отдыхала семья.
«Найденный ребенок здоров, невредим и передан матери. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, материалы в отношении матери ребенка будут направлены в администрацию Анапы для решения вопроса о привлечения к ответственности за нарушение закона о мерах по профилактике безнадзорности несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.
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