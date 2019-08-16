Два дайвера погибли с начала недели в Черном море у берегов Крыма
В Крыму с 13 августа в Черном море нашли тела двух дайверов
Первый случай произошел 13 августа в Черноморском районе. Тело дайвера нашли сотрудники Черноморского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» во время обследования труднодоступных мест берега Черного моря, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму. По данным «Российской газеты», мужчина погиб во время погружения у скалистого берега в селе Межводном.
Вторая трагедия произошла 15 августа на западе полуострова. У причала «Одесский стан» у мыса Тарханкут достали из воды 62-летнего мужчину в акваланге. Прибывшие на место медики констатировали, что он погиб еще до их прибытия, пишет «Российская газета». Причины происшествия уточняются.
На побережье Черного моря в летний сезон нередко погибают или без вести пропадают дайверы. Так, в 2016 году в районе Тонкого мыса в Геленджике утонул аквалангист из Краснодара. В 2017 году в Сочи во время обследования Воронцовских пещер пропал председатель Союза дайверов Удмуртии, рекордсмен Владимир Федоров.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.