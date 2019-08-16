Два дайвера погибли с начала недели в Черном море у берегов Крыма

В Крыму с 13 августа в Черном море нашли тела двух дайверов

Первый случай произошел 13 августа в Черноморском районе. Тело дайвера нашли сотрудники Черноморского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» во время обследования труднодоступных мест берега Черного моря, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму. По данным «Российской газеты», мужчина погиб во время погружения у скалистого берега в селе Межводном.

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Вторая трагедия произошла 15 августа на западе полуострова. У причала «Одесский стан» у мыса Тарханкут достали из воды 62-летнего мужчину в акваланге. Прибывшие на место медики констатировали, что он погиб еще до их прибытия, пишет «Российская газета». Причины происшествия уточняются.