Стали известны подробности перестрелки с полицией в Краснодаре

Свидетели перестрелки на ул. Гагарина в Краснодаре рассказали корреспонденту портала Юга.ру подробности инцидента

По словам местных жителей, которые стали очевидцами происшествия, у дома по ул. Гагарина, 75 стоял автомобиль полиции. К нему подошел мужчина и открыл по автомобилю стрельбу, предположительно, из травматического пистолета. Один из сотрудников попытался выйти из машины, но мужчина начал стрелять и по нему.

В этот момент из автомобиля вышел его напарник и выстрелил в нападавшего.

Раненого полицейского увезла скорая. Стрелявший, по предварительным данным, убит. Инцидент произошел около 18 часов 29 ноября.

В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю сообщили, что следователи выехали на место происшествия, подробности инцидента выясняются.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю информацию не прокомментировали.