В Краснодаре умер росгвардеец, раненный в перестрелке на улице Гагарина

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 января скончался 21-летний сотрудник Росгвардии, который получил ранение во время перестрелки на улице Гагарина 29 ноября

Как писали Юга.ру, вечером 29 ноября у дома на улице Гагарина, 75 произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле.

В результате мужчину убили ответным огнем. Двух правоохранителей с ранениями госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Пострадавшими оказались 21-летний младший сержант и 40-летний прапорщик. Сержант получил ранение в области головы и был в тяжелом состоянии. Прапорщика выписали из больницы на следующий день, его жизни ничего не угрожает.

15 января 21-летний росгвардеец скончался, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Краснодар Росгвардия смерть Стрельба
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В Краснодаре умер росгвардеец, раненный в перестрелке на улице Гагарина
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