В Краснодаре умер росгвардеец, раненный в перестрелке на улице Гагарина

В Краснодаре 15 января скончался 21-летний сотрудник Росгвардии, который получил ранение во время перестрелки на улице Гагарина 29 ноября

Как писали Юга.ру, вечером 29 ноября у дома на улице Гагарина, 75 произошла перестрелка. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, которые были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле.

В результате мужчину убили ответным огнем. Двух правоохранителей с ранениями госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).