В Краснодаре выписали из больницы росгвардейца, пострадавшего в перестрелке
В Краснодаре после операции выписали из больницы одного сотрудника Росгвардии, который пострадал во время перестрелки вечером 29 ноября
«Одного из пострадавших, который получил ранение в руку, отпустили домой. Ему назначили амбулаторное лечение. Второй росгвардеец находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что были ранены 21-летний младший сержант и 40-летний прапорщик. Сержант получил ранение в область головы. Ему уже сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии. Жизни прапорщика сейчас ничего не угрожает. Командиры и сослуживцы раненых сдавали для них кровь.
Напомним, очевидцы сообщили порталу Юга.ру, что в Краснодаре 29 ноября неизвестный стрелял в полицейского и был убит. Перестрелка произошла около 18:00 на улице Гагарина, 75. Позже в следственном комитете заявили, что в ЧП пострадали двое сотрудников Росгвардии.
Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере
Как Краснодар встречает зиму
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
И в чем его отличие от других видов топлива
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.