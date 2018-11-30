В Краснодаре выписали из больницы росгвардейца, пострадавшего в перестрелке

В Краснодаре после операции выписали из больницы одного сотрудника Росгвардии, который пострадал во время перестрелки вечером 29 ноября

«Одного из пострадавших, который получил ранение в руку, отпустили домой. Ему назначили амбулаторное лечение. Второй росгвардеец находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что были ранены 21-летний младший сержант и 40-летний прапорщик. Сержант получил ранение в область головы. Ему уже сделали операцию, он находится в тяжелом состоянии. Жизни прапорщика сейчас ничего не угрожает. Командиры и сослуживцы раненых сдавали для них кровь.