Единственным участником конкурса на пост председателя Краснодарского краевого суда стал глава Белгородского облсуда

В конкурсе на пост председателя Краснодарского краевого суда участвует только один кандидат

Срок полномочий Александра Чернова, который председательствует в Краснодарском краевом суде 25 лет — с 1994 года, истек 29 февраля. Ему исполнилось 70 лет, что является предельным сроком пребывания в должности председателя суда субъекта.

ВККС пришлось дважды объявлять конкурс на пост председателя крайсуда. Первый тур не состоялся, поскольку на вакантную должность с июня по сентябрь 2018 года не было подано ни одной заявки, поэтому повторно конкурс объявили 5 октября, пишет «Коммерсантъ».

Если ВККС одобрит кандидатуру Шипилова, его документы поступят на утверждение в президентскую кадровую комиссию.

Кто такой Алексей Шипилов

Шипилов родился в 1975 году в Белгородской области. Окончил юридический факультет Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры. С июля 2004 по сентябрь 2007 года — судьей Октябрьского райсуда Белгорода. В 2007 году президент назначил его судьей областного суда, в апреле 2009 года — председателем Белгородского районного суда. Председателем областного суда он стал в 2010 году.

Алексей Шипилов — судья второго квалификационного класса, является членом Совета судей России, имеет ведомственные награды и поощрения.