Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по количеству смертельных ДТП
Краснодарский край в 2018 году занял первое место в рейтинге субъектов РФ по количеству автомобильных аварий со смертельным исходом
В 2018 году на первом месте по количеству ДТП со смертельным исходом оказался Краснодарский край — здесь погибли 1 тыс. 53 человека. На втором месте — Московская область (938 человек), на третьем — Ростовская область (554 человека).
В целом за последние пять лет в России уменьшилось число летальных случаев на дорогах. Например, в 2014 году в ДТП погибли 26 тыс. 963 человека, в 2018-м — 18 тыс. 214 человек, рассказали «Российской газете» в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Число раненных в авариях за этот период также уменьшилось в 68 регионах. В Московской области количество раненных на дорогах сократилось на 3 тыс. 908 человек, в Санкт-Петербурге и Москве — на 2 тыс. 311 и 2 тыс. 301 человека соответственно.
При этом в 17 регионах число раненых, наоборот, увеличилось. Так, в Дагестане пострадавших стало больше на 947 человек, в Краснодарском крае — на 607 человек.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Краснодар попал в топ-25 городов мира с самыми большими дорожными пробками, обойдя Санкт-Петербург, Мадрид, Берлин и Рио. В апреле того же года краевая столица получила четвертое место в рейтинге городов Европы с самыми большими пробками. Кроме того, отметим, что в 2018 году Краснодарский край посетили 17 млн туристов.
В марте 2019-го аналитики рассказали, что около 5% всех машин России находится на Кубани. Это третье место в России по количеству легковых автомобилей.
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