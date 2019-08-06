Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по количеству смертельных ДТП

Краснодарский край в 2018 году занял первое место в рейтинге субъектов РФ по количеству автомобильных аварий со смертельным исходом

В 2018 году на первом месте по количеству ДТП со смертельным исходом оказался Краснодарский край — здесь погибли 1 тыс. 53 человека. На втором месте — Московская область (938 человек), на третьем — Ростовская область (554 человека).

В целом за последние пять лет в России уменьшилось число летальных случаев на дорогах. Например, в 2014 году в ДТП погибли 26 тыс. 963 человека, в 2018-м — 18 тыс. 214 человек, рассказали «Российской газете» в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Число раненных в авариях за этот период также уменьшилось в 68 регионах. В Московской области количество раненных на дорогах сократилось на 3 тыс. 908 человек, в Санкт-Петербурге и Москве — на 2 тыс. 311 и 2 тыс. 301 человека соответственно.