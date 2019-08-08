Погибшими в ДТП с автобусом и внедорожником под Новороссийском оказались туристы из Челябинска

Краснодарский край, Вся Россия

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В Новороссийске 8 августа опознали троих человек, которые погибли в ДТП с автобусом и внедорожником

Все трое погибших были жителями Челябинска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей оперативного штаба, развернутого на месте аварии.

Среди пострадавших в ДТП — жители Краснодарского края, Московской области и Удмуртии. 

Всего госпитализировали 44 человека. Из них 13 пострадавших экстренно прооперировали. Троих человек перевели из Новороссийска в Краснодарскую краевую больницу № 1. 

Как писали Юга.ру, ДТП произошло 7 августа около 22:00 на трассе А146. По предварительным данным, внедорожник Volkswagen Touareg столкнулся с экскурсионным автобусом Hyundai. Трое пассажиров внедорожника погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Информацию о происшествии и пострадавших можно узнать по телефонам горячей линии: 8 (861) 268-64-40 и 8 (8617) 64-66-27.

ДТП Новороссийск смерть

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