Погибшими в ДТП с автобусом и внедорожником под Новороссийском оказались туристы из Челябинска

В Новороссийске 8 августа опознали троих человек, которые погибли в ДТП с автобусом и внедорожником

Все трое погибших были жителями Челябинска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей оперативного штаба, развернутого на месте аварии.

Всего госпитализировали 44 человека. Из них 13 пострадавших экстренно прооперировали. Троих человек перевели из Новороссийска в Краснодарскую краевую больницу № 1.

Как писали Юга.ру, ДТП произошло 7 августа около 22:00 на трассе А146. По предварительным данным, внедорожник Volkswagen Touareg столкнулся с экскурсионным автобусом Hyundai. Трое пассажиров внедорожника погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Информацию о происшествии и пострадавших можно узнать по телефонам горячей линии: 8 (861) 268-64-40 и 8 (8617) 64-66-27.