На матч «Краснодар» — «Порту» раскупили все билеты

Краснодарский край, В мире

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Футбольный клуб «Краснодар» 6 августа сообщил, что продал все билеты на дебютный матч Лиги чемпионов

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Поединок 3-го отборочного раунда между «быками» и португальским «Порту» состоится 7 августа в 20:00 на стадионе «Краснодар».

Пресс-служба «горожан» 6 июля сообщила в своих соцсетях, что на матче ожидается аншлаг — проданы все 35 тыс. 74 билета.

Как сообщали Юга.ру, «Порту» поведет эту игру без главного тренера — Сержиу Консейсау пропустит встречу из-за дисквалификации.

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Также на тренерской скамье не будет наставника черно-зеленых Мурада Мусаева, которого в начале июля УЕФА отстранил на год из-за того, что специалист руководил командой без лицензии категории Pro, и оштрафовал клуб на 50 тыс. евро. После этого главным тренером «Краснодара» формально стал Сергей Матвеев.

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