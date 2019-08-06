На матч «Краснодар» — «Порту» раскупили все билеты

Пресс-служба «горожан» 6 июля сообщила в своих соцсетях , что на матче ожидается аншлаг — проданы все 35 тыс. 74 билета.

Также на тренерской скамье не будет наставника черно-зеленых Мурада Мусаева, которого в начале июля УЕФА отстранил на год из-за того, что специалист руководил командой без лицензии категории Pro, и оштрафовал клуб на 50 тыс. евро. После этого главным тренером «Краснодара» формально стал Сергей Матвеев.