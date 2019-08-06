ФК «Порту» проведет матч с «Краснодаром» без главного тренера
Главный тренер португальского футбольного клуба «Порту» Сержиу Консейсау пропустит матч с «Краснодаром», который состоится 7 августа
Матч состоится в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Главного тренера португальской команды дисквалифицировали в прошлом розыгрыше этого турнира. Это произошло из-за того, что его команда вышла на ответный матч четвертьфинала против «Ливерпуля» с опозданием. Ответственность за такие нарушение несет главный тренер, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на газету O Jogo.
Вместо Консейсау на матче будет его помощник Виктор Бруно. Игра между «Краснодаром» и «Порту» пройдет 7 августа. Ответный матч проведут в Португалии 13 августа.
В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар рассказали, что футболисты «Порту» 5 августа прилетели на самолете Airbus A340 в краевую столицу.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне черно-зеленые выиграли бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.
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