ФК «Порту» проведет матч с «Краснодаром» без главного тренера

Матч состоится в рамках 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Главного тренера португальской команды дисквалифицировали в прошлом розыгрыше этого турнира. Это произошло из-за того, что его команда вышла на ответный матч четвертьфинала против «Ливерпуля» с опозданием. Ответственность за такие нарушение несет главный тренер, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на газету O Jogo.

Вместо Консейсау на матче будет его помощник Виктор Бруно. Игра между «Краснодаром» и «Порту» пройдет 7 августа. Ответный матч проведут в Португалии 13 августа.