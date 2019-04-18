«Краснодар» продал билеты без мест на матч с «Зенитом»

На футбольный матч «Краснодар» — «Зенитом», который состоится 20 апреля, продали билеты без предоставления места на трибуне

В пресс-службе клуба 17 апреля заявили, что на игру, которая состоится на стадионе «Краснодар» в субботу в 21:00, продали 35 тыс. 74 билета. Однако в феврале черно-зеленые сообщали, что вместимость стадиона составляет 35 тыс. 59 мест.

«Матч ТВ» выложил фотографию билета, на котором не указаны ряд и место. Вместо этого на нем написано «Панорамный бар», а снизу мелким шрифтом — «без предоставления места на трибунах». Стоимость билета — 500 рублей.

В ноябре 2018 года журналисты портала Юга.ру сходили на экскурсию по стадиону, организованную сотрудниками ФК «Краснодар», на которой рассказали, что на арене есть два панорамных бара, рассчитанных на 200 человек каждый. Футбол можно смотреть прямо оттуда.

В пресс-службе ФК «Краснодар» порталу Юга.ру отказались комментировать продажу билетов в панорамный бар.