Стал известен соперник ФК «Краснодар» в Лиге чемпионов
В швейцарском Ньоне 22 июля состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2019/20
По итогам жеребьевки соперником «Краснодара» выпал португальский «Порту».
Черно-зеленые стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем, который состоится 6 или 7 августа. Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии. Точные даты и время станут известны позднее.
Помимо «Краснодара» в грядущем сезоне розыгрыша Лиги чемпионов примут участие «Зенит» и «Локомотив», которые начнут выступление в групповом раунде.
Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне «быки» под руководством Мурада Мусаева выиграли бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.
В начале июля УЕФА на год дисквалифицировал Мусаева из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. После этого союз оштрафовал«Краснодар» на 50 тыс. евро за нарушение принципов работы главного тренера. Кроме того, 35-летнему специалисту не разрешили пройти досрочное обучение на категорию Pro. В июле главным тренером «быков» формально назначили Сергея Матвеева.
Где он находится и как выглядит
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