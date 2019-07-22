Стал известен соперник ФК «Краснодар» в Лиге чемпионов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В швейцарском Ньоне 22 июля состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2019/20

По итогам жеребьевки соперником «Краснодара» выпал португальский «Порту».

Черно-зеленые стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем, который состоится 6 или 7 августа. Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии. Точные даты и время станут известны позднее.

Помимо «Краснодара» в грядущем сезоне розыгрыша Лиги чемпионов примут участие «Зенит» и «Локомотив», которые начнут выступление в групповом раунде.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне «быки» под руководством Мурада Мусаева выиграли бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.

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В начале июля УЕФА на год дисквалифицировал Мусаева из-за того, что он руководил командой без тренерской лицензии категории Pro. После этого союз оштрафовал«Краснодар» на 50 тыс. евро за нарушение принципов работы главного тренера. Кроме того, 35-летнему специалисту не разрешили пройти досрочное обучение на категорию Pro. В июле главным тренером «быков» формально назначили Сергея Матвеева.

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