Стал известен соперник ФК «Краснодар» в Лиге чемпионов

В швейцарском Ньоне 22 июля состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2019/20

По итогам жеребьевки соперником «Краснодара» выпал португальский «Порту».

Черно-зеленые стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем, который состоится 6 или 7 августа. Ответная встреча пройдет 13 августа в Португалии. Точные даты и время станут известны позднее.

Помимо «Краснодара» в грядущем сезоне розыгрыша Лиги чемпионов примут участие «Зенит» и «Локомотив», которые начнут выступление в групповом раунде.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом сезоне «быки» под руководством Мурада Мусаева выиграли бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов.