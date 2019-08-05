Эвакуированных из лагеря на Кубани детей начали возвращать обратно

Краснодарский край

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Вечером 5 августа детей, эвакуированных накануне из лагеря на берегу Азовского моря в Славянском районе, начали возвращать обратно

Из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» в селе Ачуево 4 августа эвакуировали более 300 детей и взрослых из-за прогноза об ухудшении погоды и возможного нагона воды из моря из-за ветра. Детей из «Ровесника» отвезли по домам (все они местные), а воспитанников «Лебяжьего берега» устроили в пункт временного размещения на базе одной из школ села.

Сразу после улучшения погоды детей вернуть не удалось, так как не спал уровень воды в низинах дороги.

«На заседании оперативного штаба было принято решение устранить повреждения инфраструктуры на территории лагеря и повторно рассмотреть вопрос возвращения детей из ПВР», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Последствия стихии ликвидировали 79 человек и 23 единицы техники. К 19 часам в лагере отремонтировали конструкции инфраструктуры и забор, очистили территорию от поваленных деревьев и мусора, провели уборку.

Сейчас детей доставляют обратно в лагерь.

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Напомним, из-за сильного шторма в Азовском море 4 августа пришлось прервать фестиваль «Тамань — полуостров свободы», который проходил в станице Голубицкой. В тот же день в районе Голубицкой мужчину на матрасе унесло в море.

Азовское море Дети МЧС Славянский район

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