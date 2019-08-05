На Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде
В Краснодарском крае 5 августа продолжает действовать экстренное предупреждение из-за ливней и шторма
Местами в крае ожидается сильный дождь, гроза и град. Ветер может усилиться до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, на Азовском побережье — до 29 м/с. На Черном и Азовском морях — волнение, на побережье Азовского моря ожидается нагонная волна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице днем воздух прогреется до 26 °С. Ветер стихнет до 13 м/с.
Как писали Юга.ру, 4 августа из двух лагерей на берегу Азовского моря из-за угрозы подтопления эвакуировали детей и взрослых.
4-5 августа в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Кроме того, 4 августа в станице Голубицкой произошел пожар на базе отдыха «Антей», а сильный шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.