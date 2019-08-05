На Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 5 августа продолжает действовать экстренное предупреждение из-за ливней и шторма

Местами в крае ожидается сильный дождь, гроза и град. Ветер может усилиться до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, на Азовском побережье — до 29 м/с. На Черном и Азовском морях — волнение, на побережье Азовского моря ожидается нагонная волна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице днем воздух прогреется до 26 °С. Ветер стихнет до 13 м/с.

Как писали Юга.ру, 4 августа из двух лагерей на берегу Азовского моря из-за угрозы подтопления эвакуировали детей и взрослых.

4-5 августа в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Кроме того, 4 августа в станице Голубицкой произошел пожар на базе отдыха «Антей», а сильный шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы».

Азовское море Краснодар Погода Стихийные бедствия Черное море Штормовые предупреждения

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