На Кубани сохраняется экстренное предупреждение по непогоде

Местами в крае ожидается сильный дождь, гроза и град. Ветер может усилиться до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, на Азовском побережье — до 29 м/с. На Черном и Азовском морях — волнение, на побережье Азовского моря ожидается нагонная волна, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в краевой столице днем воздух прогреется до 26 °С. Ветер стихнет до 13 м/с.