Отдыхающего на матрасе унесло в Азовском море

В станице Голубицкой 4 августа мужчину на матрасе унесло в море

Очевидцы сообщили спасателям, что в районе дикого пляжа мужчину на надувном матрасе уносит в море. Спасатели на мотолодке догнали матрас, который оказался в 2,5 км от берега.

Отдыхающего доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Позже 50-летний турист из Московской области рассказал, что уснул и не заметил, как поднялся сильный ветер.