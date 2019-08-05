Отдыхающего на матрасе унесло в Азовском море
В станице Голубицкой 4 августа мужчину на матрасе унесло в море
Читайте также:
Очевидцы сообщили спасателям, что в районе дикого пляжа мужчину на надувном матрасе уносит в море. Спасатели на мотолодке догнали матрас, который оказался в 2,5 км от берега.
Отдыхающего доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Позже 50-летний турист из Московской области рассказал, что уснул и не заметил, как поднялся сильный ветер.
Как писали Юга.ру, 4 августа в станице Голубицкой произошел пожар на базе отдыха «Антей», а сильный шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.