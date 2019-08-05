Отдыхающего на матрасе унесло в Азовском море

Краснодарский край

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В станице Голубицкой 4 августа мужчину на матрасе унесло в море

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Очевидцы сообщили спасателям, что в районе дикого пляжа мужчину на надувном матрасе уносит в море. Спасатели на мотолодке догнали матрас, который оказался в 2,5 км от берега.

Отдыхающего доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС». 

Позже 50-летний турист из Московской области рассказал, что уснул и не заметил, как поднялся сильный ветер.

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Как писали Юга.ру, 4 августа в станице Голубицкой произошел пожар на базе отдыха «Антей», а сильный шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы».

Азовское море Кубань-СПАС Темрюкский район

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