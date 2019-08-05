В станице Голубицкой из-за шторма прервали байк-фестиваль
В станице Голубицкой 4 августа шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы»
Днем организаторы фестиваля сообщили на своей странице во «Вконтакте», что из-за урагана с дождем и сильным порывистым ветром до 30 м/с произошли изменения в расписании.
О том, что волны смыли пляжную сцену, в 15:40 написала на своей странице во «Вконтакте» солистка группы Aspen Кристина Килар.
«Все снесло, сдуло и смыло! Пляжной сцены больше нет и половины главной тоже...Спасибо всем, кто ждал нас на пляже, но мы не можем противостоять погоде», — написала девушка.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях, ближе к вечеру сотрудники МЧС досрочно закрыли фестиваль. Отдыхающие жаловались, что волны размыли дороги и пляж, а ветер сдувал палатки.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что фестиваль закончился по плану, но погода внесла коррективы.
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