Два детских лагеря на Кубани эвакуировали из-за угрозы подтопления
Детей и взрослых эвакуировали 4 августа из двух лагерей на берегу Азовского моря в Краснодарском крае из-за неблагоприятного прогноза
Оба детских лагеря, откуда провели эвакуацию, — «Ровесник» и «Лебяжий берег» расположены в селе Ачуево в Славянском районе. Всего эвакуировали 250 детей и 79 взрослых.
«В целях проведения превентивных мероприятий при нагонных явлениях проведена эвакуация из ДОЛ "Ровесник" (90 детей, 25 взрослые — все местные) и ДОЛ "Лебяжий берег" (160 детей, 54 взрослые — приезжие). Задействовано было 12 автобусов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Из «Ровесника» детей и вожатых развезли по домам в Славянске-на-Кубани. Из «Лебяжьего берега» — доставили в пункт временного размещения в помещении школы № 52.
Обстановка, складывающаяся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, находится на контроле спасателей, добавили в МЧС.
Как писали Юга.ру, 4-5 августа в регионе действует экстренное предупреждение по непогоде, ожидаются сильные дожди с грозой и градом.
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