Эвакуированных детей не могут вернуть в лагеря в Славянском районе — МЧС

В МЧС 5 августа рассказали, что пока нет возможности вернуть эвакуированных детей в лагеря Славянского района

Из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» в селе Ачуево Славянского района 4 августа эвакуировали более 300 детей и взрослых из-за прогноза об ухудшении погоды.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пояснили, что уровень воды в низинах дороги пока не позволяет организовать возвращение людей в места отдыха. Специалисты откачивают воду. Уже подготовлена техника высокой проходимости и автобусы.