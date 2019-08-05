Эвакуированных детей не могут вернуть в лагеря в Славянском районе — МЧС
В МЧС 5 августа рассказали, что пока нет возможности вернуть эвакуированных детей в лагеря Славянского района
Из лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег» в селе Ачуево Славянского района 4 августа эвакуировали более 300 детей и взрослых из-за прогноза об ухудшении погоды.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю пояснили, что уровень воды в низинах дороги пока не позволяет организовать возвращение людей в места отдыха. Специалисты откачивают воду. Уже подготовлена техника высокой проходимости и автобусы.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 5 августа продолжает действовать экстренное предупреждение из-за ливней и шторма.
Накануне в регионе бушевала непогода. Так, в станице Голубицкой шторм прервал фестиваль «Тамань — полуостров свободы». В Крымске после ливня затопило несколько районов.
Все материалы по теме:
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.