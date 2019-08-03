В центре Краснодара запретят остановку машин на двух улицах

В Краснодаре в декабре введут запрет на остановку транспорта на улицах Кузнечной и Буденного

Знак «Остановка запрещена» появится на отрезке улицы Кузнечной между Янковского и Садовой, а также на Буденного между Садовой и Красноармейской.

Такая мера призвана обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность участка дороги, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Запрет за остановку и стоянку транспорта на указанных участках начнет действовать 1 декабря. Перед этим там установят дорожные знаки.

На участках будет работать эвакуатор, сообщили 3 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 1 октября в краевом центре запретят остановку машин на 12 улицах.