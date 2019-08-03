В центре Краснодара запретят остановку машин на двух улицах
В Краснодаре в декабре введут запрет на остановку транспорта на улицах Кузнечной и Буденного
Знак «Остановка запрещена» появится на отрезке улицы Кузнечной между Янковского и Садовой, а также на Буденного между Садовой и Красноармейской.
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Такая мера призвана обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность участка дороги, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.
Запрет за остановку и стоянку транспорта на указанных участках начнет действовать 1 декабря. Перед этим там установят дорожные знаки.
На участках будет работать эвакуатор, сообщили 3 августа в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, с 1 октября в краевом центре запретят остановку машин на 12 улицах.
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