В центре Краснодара запретят остановку машин на двух улицах

Краснодарский край

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В Краснодаре в декабре введут запрет на остановку транспорта на улицах Кузнечной и Буденного

Знак «Остановка запрещена» появится на отрезке улицы Кузнечной между Янковского и Садовой, а также на Буденного между Садовой и Красноармейской.

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Такая мера призвана обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность участка дороги, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Запрет за остановку и стоянку транспорта на указанных участках начнет действовать 1 декабря. Перед этим там установят дорожные знаки.

На участках будет работать эвакуатор, сообщили 3 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, с 1 октября в краевом центре запретят остановку машин на 12 улицах.

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