Самолет Краснодар — Тюмень экстренно сел в Самаре из-за неполадок в двигателе — «Интерфакс»
В Самаре 31 июля совершил экстренную посадку самолет, летевший из Краснодара в Тюмень
Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoj Superjet-100 совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок. Его экипаж экстренно связался с диспетчерами и сообщил, что в двигателе происходит вибрация. Позже левый двигатель вышел из строя. В связи с этим решили прервать полет и совершить посадку в Самаре, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры агенству уточнили, что в аэропорту Самары в 3:01 (2:01 по московскому времени). объявили тревогу ГОРН-2 в связи с экстренной посадкой самолета. Он благополучно сел в 3:17. На борту находиилсь 97 пассажиров.
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Как писали Юга.ру, 5 мая в аэропорту Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла катастрофа — воздушное судно взлетело, но спустя время вернулось, совершило аварийную посадку, несколько раз ударилось о полосу и загорелось. Погиб 41 человек. Среди пострадавших оказалась жительница Краснодарского края.
Из-за неисправности 8 мая отменили рейс Ростова-на-Дону — Москва, который также должен был пройти на самолете Sukhoi Superjet 100. В Краснодаре в ночь на 13 мая задержали рейс в Челябинск на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100).
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