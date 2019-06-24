Самолет Анапа — Уфа с 30 детьми на борту экстренно сел в Самаре

Краснодарский край, Вся Россия

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Самолет из Анапы в Уфу ночью 24 июня экстренно приземлился в Самаре из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании Utair приземлиля в Самаре в 2:19. На борту сработала сигнализация о разгерметизации, в этот момент в судне находилось 99 пассажиров, среди них 30 детей. Посадка прошла благополучно, людей отправили в Уфу резервным рейсом, написало РИА «Новости».

Один из очевидцев рассказал телеканалу «Вести-Башкортостан», что в салоне сработала сигнализация, выбросились маски и погас свет. Самолет резко пошел на снижение. Также на борту был сильный запах гари.

«Было ощущение падения, но капитан все держал под контролем. В итоге потом скорость нормализовалась, и посадка была мягкая», — сообщил очевидец.

Как писали Юга.ру, 15 июня в Краснодаре пассажирский лайнер Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку со второго раза.

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