Из-за плохого состояния пассажира в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет Анталия — Уфа

Краснодарский край

Распечатать

В аэропорту Краснодара 11 мая совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Анталии в Уфу

Это случилось в 7:41 из-за плохого самочувствия пассажира. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». На борту находились 220 человек.

После посадки пассажира госпитализировали в больницу.

Самолет вылетел по маршруту в 09:01, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Ростова-на-Дону 8 мая отменили вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ).

Авиация Аэропорты Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарец ранил ножом двух человек во время драки в кафе на улице Красной
Неизвестный ночью напал с ножом на девушку в Краснодаре
Из-за плохого состояния пассажира в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет Анталия — Уфа
Власти пообещали выплатить по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве в многоквартирном доме на Дону
Дайверы показали видео с картинами Айвазовского с парохода, затонувшего более века назад у берегов Крыма
Пенсионер на «зебре» наехал на подростка и взрослого рядом со стадионом «Фишт» в Сочи

Лента новостей

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 мая

В Мостовском районе пропал без вести девятилетний мальчик

Возбуждено уголовное дело, идет расследование

В парке «Краснодар» запретят кататься на велосипедах и электротранспорте

Запрет будет действовать только в некоторые дни

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале