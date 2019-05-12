Из-за плохого состояния пассажира в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет Анталия — Уфа

В аэропорту Краснодара 11 мая совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Анталии в Уфу

Это случилось в 7:41 из-за плохого самочувствия пассажира. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». На борту находились 220 человек.

После посадки пассажира госпитализировали в больницу.

Самолет вылетел по маршруту в 09:01, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.