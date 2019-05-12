Из-за плохого состояния пассажира в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет Анталия — Уфа
В аэропорту Краснодара 11 мая совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Анталии в Уфу
Это случилось в 7:41 из-за плохого самочувствия пассажира. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер». На борту находились 220 человек.
После посадки пассажира госпитализировали в больницу.
Самолет вылетел по маршруту в 09:01, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Как сообщали Юга.ру, в аэропорту Ростова-на-Дону 8 мая отменили вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ).
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