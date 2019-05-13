Из Краснодара самолет SSJ100 по техническим причинам не вылетел в Челябинск

Об этом у себя в фейсбуке рассказал один из пассажиров Сергей Жеребин. По его словам, рейс авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из Краснодара в 22:50. Жеребин утверждает, что самолет уже двигался в сторону взлетно-посадочной полосы, но на взлет не пошел, а командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки. На судне отключили электричество на 10 — 15 минут и в 23:35 пассажирам объявили, что самолет не полетит. Людей пересадили на другой борт и в 03:29 по московскому времени Жеребин написал, что самолет сел в Челябинске.

По данным онлайн-табло краснодарского аэропорта, рейс до Челябинска вылетел в 00:36. Представитель «Азимута» рассказал РИА «Новости», что самолет Sukhoi Superjet 100 остался в Краснодаре по технической причине и 93 пассажира пересадили на самолет аналогичной марки.