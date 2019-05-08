В Ростове из-за неполадки отменили вылет самолета Sukhoi Superjet
В аэропорту Ростова-на-Дону 8 мая отменили вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ)
Самолет должен был вылететь в Москву в 5:40, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным табло аэропорта Платов, на указанное время был назначен рейс «Аэрофлота» SU-1165.
После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Они уже вылетели в столицу другими рейсами.
Как писали Юга.ру, 5 мая в аэропорту Шереметьево с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла катастрофа — воздушное судно взлетело, но спустя время вернулось, совершило аварийную посадку, несколько раз ударилось о полосу и загорелось. Погиб 41 человек. Среди пострадавших оказалась жительница Краснодарского края.
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