В Ростове из-за неполадки отменили вылет самолета Sukhoi Superjet

Самолет должен был вылететь в Москву в 5:40, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным табло аэропорта Платов, на указанное время был назначен рейс «Аэрофлота» SU-1165.

После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Они уже вылетели в столицу другими рейсами.