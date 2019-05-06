41 человек погиб в авиакатастрофе с Шереметьево. Стали известны предварительные причины катастрофы

В результате аварийной посадки пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 из 78 человек

Инцидент произошел вечером 5 мая. Самолет вылетел из аэропорта, сделал несколько кругов и спустя полчаса вернулся. При посадке судно несколько раз ударилось о взлетную полосу и воспламенилось.

На борту авиалайнера находилось 78 человек, включая членов экипажа, они покидали самолет по надувным трапам. По уточненным данным, из них выжило 37 человек.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СКР, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, самолет садился с полными баками — лайнер подал сигнал бедствия, затем связь диспетчеров с ним пропала, предположительно, из-за попадания в судно молнии. Совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно, и самолет пошел на посадку.

«Во время первой попытки захода на посадку у самолета была слишком высокая скорость, и приземлиться он не смог. При повторной попытке отказали все системы автоматического управления, обеспечивающие посадку», — рассказал «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

Когда самолет с отказавшими системами автоматического управления при посадке ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа.

Источник также отметил, что возгорание в двигателе произошло из-за того, что в него попали обломки от от задней стойки шасси — она сломалась при ударах о землю.

«SSJ100, сгоревший в аэропорту Шереметьево, прошел плановое техническое обслуживание в апреле, произведен в августе 2017 года, — сообщил производитель воздушного судна АО «Гражданские самолеты Сухого». — Самолет вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту».

В ГСС добавили, что представители компании работают в составе комиссии по расследованию катастрофы.

«Аэрофлот» опубликовал список из 33 выживших пассажиров Superjet, информация о еще четверых пока неизвестна.