В авиакатастрофе в Шереметьеве пострадала жительница Краснодарского края

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, оказалась женщина из Краснодарского края

В администрации региона сообщили, что женщине оказали помощь амбулаторно еще в день катастрофы. Информации о погибших из Краснодарского края у администрации нет, сообщает РИА «Новости».

По данным RT, диспетчер Павел Магеря, который сажал самолет SSJ-100, родился и вырос в Крыму. В момент авиакатастрофы он был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек. Коллега Магери рассказал, что членов экипажа допрашивают следователи.