В авиакатастрофе в Шереметьеве пострадала жительница Краснодарского края

Краснодарский край, Вся Россия

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Среди пострадавших в результате авиакатастрофы, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, оказалась женщина из Краснодарского края

В администрации региона сообщили, что женщине оказали помощь амбулаторно еще в день катастрофы. Информации о погибших из Краснодарского края у администрации нет, сообщает РИА «Новости».

По данным RT, диспетчер Павел Магеря, который сажал самолет SSJ-100, родился и вырос в Крыму. В момент авиакатастрофы он был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек. Коллега Магери рассказал, что членов экипажа допрашивают следователи.

Как сообщали Юга.ру, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке несколько раз ударился о полосу и воспламенился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» Москва — Мурманск. В результате погиб 41 человек.

Авиакатастрофы Авиация
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В авиакатастрофе в Шереметьеве пострадала жительница Краснодарского края
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