В авиакатастрофе в Шереметьеве пострадала жительница Краснодарского края
Среди пострадавших в результате авиакатастрофы, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, оказалась женщина из Краснодарского края
В администрации региона сообщили, что женщине оказали помощь амбулаторно еще в день катастрофы. Информации о погибших из Краснодарского края у администрации нет, сообщает РИА «Новости».
По данным RT, диспетчер Павел Магеря, который сажал самолет SSJ-100, родился и вырос в Крыму. В момент авиакатастрофы он был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек. Коллега Магери рассказал, что членов экипажа допрашивают следователи.
Как сообщали Юга.ру, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке несколько раз ударился о полосу и воспламенился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» Москва — Мурманск. В результате погиб 41 человек.
Все культурные и спортивные события в обзоре Афиши Юга.ру
О бывшем мэре Краснодара Валерии Самойленко
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.